В Татарстане директора интерната заподозрили в мошенничестве
В Татарстане задержана руководитель Лаишевской
В Татарстане задержана руководитель Лаишевской
По версии следствия, с мая 2017 года директор интерната заставляла водителя учреждения списывать
Кроме того, женщина вынуждала поваров выносить с кухни и со склада продукты питания. Сумма похищенного составила 234 тысячи рублей.
Следователи также установили, что руководитель учреждения неоднократно обналичивала денежные средства через
Как сообщили в региональном управлении СК РФ, сотрудники ведомства продолжают выяснять все обстоятельства незаконной деятельности. В ближайшее время в отношении задержанной будет избрана мера пресечения.