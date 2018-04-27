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16:56 (мск), источник: "Российская газета"

В Татарстане директора интерната заподозрили в мошенничестве

В Татарстане задержана руководитель Лаишевской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями. Против 44-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, сообщает пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, с мая 2017 года директор интерната заставляла водителя учреждения списывать горюче-смазочные материалы. Он заполнял путевые листы на транспорт, который в действительности не использовался, и прилагал фиктивные чеки с автозаправочных станций. Ущерб по этому эпизоду оценивается как минимум в 114 тысяч рублей.

Кроме того, женщина вынуждала поваров выносить с кухни и со склада продукты питания. Сумма похищенного составила 234 тысячи рублей.

Следователи также установили, что руководитель учреждения неоднократно обналичивала денежные средства через фирму-поставщика продуктов по фиктивным договорам.

Как сообщили в региональном управлении СК РФ, сотрудники ведомства продолжают выяснять все обстоятельства незаконной деятельности. В ближайшее время в отношении задержанной будет избрана мера пресечения.

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