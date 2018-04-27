Возле станции метро «Международная» на тротуаре сбили трех пешеходов
Пострадали две пожилые женщины и молодой человек.
Пострадали две пожилые женщины и молодой человек.
На пересечении Бухарестской улицы и Белы Куна, возле станции метро «Международная», в 14 часов под колесами оказались три человека, передают очевидцы с места происшествия.
ДТП произошло, когда на светофоре для пешеходов загорелся зеленый свет. Но водитель автомобиля «Лада Приора», мужчина 1992 года рождения, ехавший по Бухарестской, не успел остановиться и врезался в «Шкоду Октавия». Водитель «Шкоды», мужчина 1978 года рождения, перед этим остановился у пешеходного перехода, готовился к повороту направо. Но от сильного удара «Лады» его машина выехала на тротуар. В результате «Шкода» ударила троих пешеходов — двух пожилых женщин и молодого человека — готовившихся переходить дорогу. В ГИБДД по
— В результате ДТП травмы получили трое пешеходов — женщина 1946 года рождения получила тяжкий вред здоровью, мужчина 1999 года рождения и женщина 1941 года рождения — средний вред здоровью, — сообщил начальник ОГИБДД по Фрунзенскому району
Как рассказали очевидцы, у одной из женщин сломана нога, молодого человека осматривали в реанимационном автомобиле. На место происшествия быстро прибыли скорые и спасатели МЧС, ДПС опросила очевидцев.