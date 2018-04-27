Возле станции метро «Международная» на тротуаре сбили трех пешеходов

ДТП произошло, когда на светофоре для пешеходов загорелся зеленый свет. Но водитель автомобиля «Лада Приора», мужчина 1992 года рождения, ехавший по Бухарестской, не успел остановиться и врезался в «Шкоду Октавия». Водитель «Шкоды», мужчина 1978 года рождения, перед этим остановился у пешеходного перехода, готовился к повороту направо. Но от сильного удара «Лады» его машина выехала на тротуар. В результате «Шкода» ударила троих пешеходов — двух пожилых женщин и молодого человека — готовившихся переходить дорогу. В ГИБДД по Санкт-Петербургу эту информацию подтвердили.