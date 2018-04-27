Под Калининградом с трассы вылетел внедорожник, проломив ограждение
Под Калининградом с новой трассы на Зеленоградск возле посёлка Горловка в кювет слетел внедорожник Hyundai.
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Под Калининградом с новой трассы на Зеленоградск возле посёлка Горловка в кювет слетел внедорожник Hyundai.
Как сообщают в пятницу участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте», в машине находился только водитель, который в результате ДТП не пострадал.
По словам очевидцев, машина перевернулась на крышу, проезжающие автомобилисты могли поставить её на колёса.