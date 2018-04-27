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16:23 (мск), источник: Новый Калининград

Под Калининградом с трассы вылетел внедорожник, проломив ограждение

Под Калининградом с новой трассы на Зеленоградск возле посёлка Горловка в кювет слетел внедорожник Hyundai.

Как сообщают в пятницу участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте», в машине находился только водитель, который в результате ДТП не пострадал.

По словам очевидцев, машина перевернулась на крышу, проезжающие автомобилисты могли поставить её на колёса.

Во время загрузки произошла ошибка.
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