В домах у заместителей главы Серпуховского района Подмосковья прошли обыски

Источник: РИА Новости

«Действительно были обыски, что искали, не известно, перерыли все дома. По их словам, смотрели все, включая подушки, участок земельный. Пришло семь человек сразу, пришли рано, около 6 утра, всех разбудили. Искали-искали, весь дом перерыли, ничего не нашли», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе заявили, что обыски проводили представители ФСБ, которые на вопрос, что искали, отвечать отказывались. Официальным комментарием службы РИА Новости не располагает.

«Атаманюк вызвали в ФСБ, сейчас она до сих пор там сидит», — добавили в пресс-службе.

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Как сообщала ранее районная администрация, 5 и 9 апреля обыски прошли в здании администрации. По данным властей, в ходе них были изъяты документы за 2007−2008 годы. Правоохранительные органы информацию не комментировали.

Глава администрации Александр Шестун в начале апреля разместил в YouTubе запись своего телефонного разговора, как он утверждает, с руководителем администрации губернатора области Михаилом Кузнецовым, в котором Шестуну говорят, что с ним работать больше не смогут. Подтверждением факта такого разговора со стороны Кузнецова или властей Подмосковья РИА Новости не располагает.