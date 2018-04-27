В пожаре на Хрустальной пострадал сотрудник автосервиса
Пожарные справились с открытым огнем, охватившим автосервис в Невском районе Петербурга днём 27 апреля.
Пожарные справились с открытым огнем, охватившим автосервис в Невском районе Петербурга днём 27 апреля.
Двадцать человек вышли до приезда спасателей, пострадал молодой мужчина.
Как сообщили «Фонтанке» в МЧС по городу, открытое горение в
Двадцать человек вышли из горящего помещения сами, уточнили в ведомстве. От огня пострадал мужчина 27 лет, предположительно он работает в автосервисе. Сейчас на месте продолжают работать 44 спасателя, которые проливают тлеющие очаги. Также на Хрустальную улицу выехала передвижная лаборатория, чтобы замерить содержание вредных веществ в воздухе.