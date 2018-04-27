В пожаре на Хрустальной пострадал сотрудник автосервиса

Как сообщили «Фонтанке» в МЧС по городу, открытое горение в административно-производственном помещении на Хрустальной, 31, ликвидировали в 15:08. Пламя распространилось на двести квадратных метров, тушить его по повышенному номеру сложности пожарные начали практически сразу. Из-за недостаточного водоснабжения, необходимости тянуть рукава и угрозы дальнейшего распространения огня ранг пожара в 14:35 повысили до второго номера.

Двадцать человек вышли из горящего помещения сами, уточнили в ведомстве. От огня пострадал мужчина 27 лет, предположительно он работает в автосервисе. Сейчас на месте продолжают работать 44 спасателя, которые проливают тлеющие очаги. Также на Хрустальную улицу выехала передвижная лаборатория, чтобы замерить содержание вредных веществ в воздухе.