Предприятие в Татарстане незаконно заработало 1 млн рублей на прокате лопат для похорон и оформлении документов — прокуратура

«В 2017—2018 годах предприятие незаконно взимало с каждого местного жителя, занимающегося похоронами родственников и близких, денежные средства в размере 245 рублей якобы за оформление документов и прокат лопат. В результате незаконных действий предприятием за указанный период незаконно получено почти 1 млн рублей», — говорится в пресс-релизе.