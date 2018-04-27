Предприятие в Татарстане незаконно заработало 1 млн рублей на прокате лопат для похорон и оформлении документов — прокуратура
Казань. 27 апреля.
Казань. 27 апреля.
«В 2017—2018 годах предприятие незаконно взимало с каждого местного жителя, занимающегося похоронами родственников и близких, денежные средства в размере 245 рублей якобы за оформление документов и прокат лопат. В результате незаконных действий предприятием за указанный период незаконно получено почти 1 млн рублей», — говорится в
По итогам проверки прокуратура направила материалы в следственные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.