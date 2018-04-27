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16:44 (мск), источник: Интерфакс

Предприятие в Татарстане незаконно заработало 1 млн рублей на прокате лопат для похорон и оформлении документов — прокуратура

Казань. 27 апреля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Прокуратура Набережных Челнов (Татарстан) уличила предприятие, занимающееся похоронным делом, в незаконном получении дохода почти на 1 млн рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«В 2017—2018 годах предприятие незаконно взимало с каждого местного жителя, занимающегося похоронами родственников и близких, денежные средства в размере 245 рублей якобы за оформление документов и прокат лопат. В результате незаконных действий предприятием за указанный период незаконно получено почти 1 млн рублей», — говорится в пресс-релизе.

По итогам проверки прокуратура направила материалы в следственные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

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