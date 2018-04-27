Нижегородцев предупреждают о росте квартирных краж

С наступлением продолжительных выходных и выездом многих нижегородцев за пределы города увеличивается вероятность проникновения злоумышленников в жилые помещения, сообщает пресс-служба УМВД России по Нижнему Новгороду.

Гражданам рекомендуют провести мероприятия по техническому укреплению своего жилища:

— Установите решетки на все остекленные конструкции (окна, балконы, лоджии), особенно если Ваша квартира находится на первом или последнем этаже многоквартирного дома;.

— Не оставляйте открытыми форточки и окна;.

— Тщательно закройте балконные двери;.