Нижегородцев предупреждают о росте квартирных краж
Это связано с отъездом людей за город.
Это связано с отъездом людей за город.
С наступлением продолжительных выходных и выездом многих нижегородцев за пределы города увеличивается вероятность проникновения злоумышленников в жилые помещения, сообщает
Гражданам рекомендуют провести мероприятия по техническому укреплению своего жилища:
— Установите решетки на все остекленные конструкции (окна, балконы, лоджии), особенно если Ваша квартира находится на первом или последнем этаже многоквартирного дома;.
— Не оставляйте открытыми форточки и окна;.
— Тщательно закройте балконные двери;.
— Договоритесь с соседями или близкими родственниками о ежедневной проверке квартиры во время вашего отсутствия.