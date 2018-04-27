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18:39 (мск), источник: Newsroom24.ru

Нижегородцев предупреждают о росте квартирных краж

Это связано с отъездом людей за город.

С наступлением продолжительных выходных и выездом многих нижегородцев за пределы города увеличивается вероятность проникновения злоумышленников в жилые помещения, сообщает пресс-служба УМВД России по Нижнему Новгороду.

Гражданам рекомендуют провести мероприятия по техническому укреплению своего жилища:

—  Установите решетки на все остекленные конструкции (окна, балконы, лоджии), особенно если Ваша квартира находится на первом или последнем этаже многоквартирного дома;.

—  Не оставляйте открытыми форточки и окна;.

—  Тщательно закройте балконные двери;.

—  Договоритесь с соседями или близкими родственниками о ежедневной проверке квартиры во время вашего отсутствия.

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