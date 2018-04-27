Перенесшую инсульт в Таиланде казахстанку транспортировали в Астану

Источник: Tengrinews

56-летнюю Любовь Окуневу доставили на родину днем 27 апреля специализированным бортом санитарной авиации. Сейчас женщина находится в одной из клиник столицы.

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«Перелет мама перенесла хорошо. Но сколько она пробудет в больнице, не знаю. Реабилитация после тяжелых инсультов бывает долгой», — расскзала дочь пациентки Ксения.

Супруг Любови Окуневой, который все это время был рядом с ней в Таиланде, уже вернулся домой в Темиртау. Сейчас семья, по словам дочери женщины, находится в тяжелом материальном положении.

«Выплатить долг перед клиникой нам помог работодатель родителей. Но долг надо выплачивать и маму продолжать лечить. Поэтому отец вынужден был приехать домой, чтобы выйти на работу», — продолжила Ксения.

Любовь Окунева планировала отметить свой 56-й день рождения в Таиланде вместе с супругом. Но вместо отдыха женщина провела весь отпуск в реанимации — у нее случился инсульт. Ее экстренно прооперировали в Bangkok Hospital Pattaya. Клиника выставила за лечение огромный счет, но страховая компания оплатила лишь часть расходов — около десяти тысяч долларов.