В центре Воронежа две пенсионерки подрались с автомобилисткой на Gelandewagen
Женщина якобы плохо припарковалась.
Женщина якобы плохо припарковалась.
Конфликт разгорелся между двумя пенсионерками и автомобилисткой во дворе одного из домов в центре Воронежа. Женщины 61 и 63 лет оказались недовольны тем, как припарковалась владельца элитного внедорожника Mercedes Gelandewagen и вступили с ней в ссору, которая вскоре переросла в драку. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщили в
По данным полиции, инцидент произошёл 7 апреля. Автомобилистка якобы неправильно припарковалась, что возмутило пенсионерок. Те бросили в сторону женщины камень, разбив ей телефон. После этого конфликт только обострился, завязалась драка. Очевидцы сообщили в полицию.
Проводится процессуальная проверка. Всех трёх участниц привлекут к ответственности по статье «Побои». Им грозит штраф от 5 до 30 тыс. рублей, арест до 15 суток или обязательные работы до 120 часов.