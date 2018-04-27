В центре Воронежа две пенсионерки подрались с автомобилисткой на Gelandewagen

Конфликт разгорелся между двумя пенсионерками и автомобилисткой во дворе одного из домов в центре Воронежа. Женщины 61 и 63 лет оказались недовольны тем, как припарковалась владельца элитного внедорожника Mercedes Gelandewagen и вступили с ней в ссору, которая вскоре переросла в драку. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД в пятницу, 27 апреля.