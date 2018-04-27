Еще два фигуранта появились в уголовном деле главы Канавинского района Нижнего Новгорода Дмитрия Шурова

Она напомнила, что изначально уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») возбуждено в отношении лишь Дмитрия Шурова, однако «сейчас там есть еще два участника преступления» и дело переквалифицировано в «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Имен новых подозреваемых в этом преступлении Елена Мулихова не назвала в интересах следствия.

Представитель МВД добавила, что уголовное дело находится в стадии предварительного расследования, проводятся экспертизы, после получения которых будет принято решение и дана юридическая оценка всем участникам дела. Елена Мулихова сказала также, что сроки давности преступления еще не истекли, поскольку «оно является тяжким».

Напомним, что во время расследования уголовного дела Дмитрий Шуров отстранен от занимаемой должности замглавы администрации Нижнего Новгорода и главы администрации Канавинского района.

По версии следствия, в 2012 году группа лиц путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом привлечения инвестиционных средств и оказания финансовой помощи юридическому лицу в Кстовском районе приобрела право на пять объектов недвижимого имущества.

Напомним, что 24 июля 2017 года Дмитрий Шуров вернулся к обязанностям главы администрации Канавинского района Нижнего Новгорода, однако отработав в должности две недели ушёл на больничный.

Стоит отметить, что после восстановления в должности в июле 2017 года Дмитрий Шуров пробыл на рабочем месте лишь две недели.

Несмотря на то, что уголовное дело в его отношении было прекращено ещё 22 июня 2017 года и с 23 числа Дмитрий Шуров должен был выйти на работу, но тогда он написал заявление об отпуске, а потом ушёл на больничный.

Напомним, 30 сентября 2015 года суд отстранил от занимаемой должности главу администрации Канавинского района Нижнего Новгорода Дмитрия Шурова. Ранее он был задержан по подозрению в совершении преступления, связанного с попыткой незаконного отчуждения объектов недвижимости Академии Самбо. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30. ч. 4 ст. 159 («Мошенничество»). В апреле 2016 года Кстовский городской суд избрал экс-главе Канавинского района Нижнего Новгорода Дмитрию Шурову меру пресечения в виде подписки о невыезде.