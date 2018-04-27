Начальника подразделения спасателей подозревают в служебном подлоге на Дону
Начальник территориального подразделения
Начальник территориального подразделения
Как установлено в ходе прокурорской проверки, с целью улучшения показателей работы подозреваемый составил протокол о нарушении правил охраны жизни людей на водных объектах на мужчину, который не совершал противоправных деяний.
В настоящее время в отношении начальника подразделения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Ход его расследования взяла на контроль прокуратура.