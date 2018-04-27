В ДТП на «Скандинавии» пострадали четыре человека
Тяжёлое ДТП случилось во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по
Тяжёлое ДТП случилось во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по
По предварительной информации, 27 апреля около 13:40 на 99-м километре автодороги «Скандинавия» столкнулись попутные ВАЗ 2115 и «Опель Корса».
Травмированы четыре человека. У всех ранения лёгкой степени тяжести.
По факту ДТП проводится проверка.