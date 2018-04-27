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17:36 (мск), источник: Водитель Петербурга

В ДТП на «Скандинавии» пострадали четыре человека

Тяжёлое ДТП случилось во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербурге и области.

По предварительной информации, 27 апреля около 13:40 на 99-м километре автодороги «Скандинавия» столкнулись попутные ВАЗ 2115 и «Опель Корса».

Травмированы четыре человека. У всех ранения лёгкой степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.

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