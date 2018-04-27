В Волгограде лишенный «прав» дагестанец обещал взорвать мировой суд
57-летний уроженец Дагестана угрожал взорвать мировой суд Красноармейского района Волгограда.
57-летний уроженец Дагестана угрожал взорвать мировой суд Красноармейского района Волгограда.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Прибывшим по вызову бойцам группы задержания работники суда рассказали, что в здание зашел обмотанный проводами мужчина, зашел в кабинет, где находились помощник судьи и секретарь. Затем мужчина пообещал взорвать себя и потребовал позвонить президенту России и главе Дагестана.
Чуть позже выяснилось, что мужчина требовал вернуть ему водительское удостоверение, изъятое четыре года назад за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.
Наряд Росгвардии взломал дверь, задержал дебошира и доставил в отдел полиции. В ходе разбирательств выяснилось, что мужчину 28 сентября 2013 года остановили сотрудники ГИБДД и заподозрили, что мужчина находится за рулем в состоянии опьянения. На предложение пройти освидетельствование он ответил отказом. Красноармейский суд признал водителя виновным в административном правонарушении, лишил на полтора года «прав». Кроме того, мужчина должен выплатить 30 тысяч рублей штрафа.
Позже задержанный попытался обжаловать решение суда, но безуспешно. Водительское удостоверение мужчине не вернули. Да и штраф не оплачен.
В полиции по факту инцидента уже начали процессуальную проверку.