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17:46 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде лишенный «прав» дагестанец обещал взорвать мировой суд

57-летний уроженец Дагестана угрожал взорвать мировой суд Красноармейского района Волгограда.

Источник: Комсомольская правда

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального управления Росгвардии, на пульт дежурного поступил сигнал о срабатывании «тревожной кнопки» в здании мирового суда Красноармейского района.

Прибывшим по вызову бойцам группы задержания работники суда рассказали, что в здание зашел обмотанный проводами мужчина, зашел в кабинет, где находились помощник судьи и секретарь. Затем мужчина пообещал взорвать себя и потребовал позвонить президенту России и главе Дагестана.

Чуть позже выяснилось, что мужчина требовал вернуть ему водительское удостоверение, изъятое четыре года назад за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Наряд Росгвардии взломал дверь, задержал дебошира и доставил в отдел полиции. В ходе разбирательств выяснилось, что мужчину 28 сентября 2013 года остановили сотрудники ГИБДД и заподозрили, что мужчина находится за рулем в состоянии опьянения. На предложение пройти освидетельствование он ответил отказом. Красноармейский суд признал водителя виновным в административном правонарушении, лишил на полтора года «прав». Кроме того, мужчина должен выплатить 30 тысяч рублей штрафа.

Позже задержанный попытался обжаловать решение суда, но безуспешно. Водительское удостоверение мужчине не вернули. Да и штраф не оплачен.

В полиции по факту инцидента уже начали процессуальную проверку.

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