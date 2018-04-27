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17:58 (мск), источник: Новый Калининград

Под Калининградом в результате взрыва погиб ребенок

В поселке Корнево Багратионовского района в результате взрыва погиб ребенок. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Источник: Новый Калининград

По данным ведомства, инцидент произошел днем в пятницу, 27 апреля, в заброшенной воинской части. Там играло пять детей; По предварительной информации, в ходе игры они бросили камень в неустановленный предмет, предположительно, боеприпас, лежавший на земле, который взорвался. На место происшествия выехали следователи и криминалисты из Следственного комитета.

Как уточнили в Следственном комитете, по предварительным данным, 12-летний мальчик погиб на месте происшествия, еще двое детей получили осколочные ранения.

По данному факту следственными органами регионального управления Следственного комитета начата доследственная проверка. На место происшествия выехала следственная группа СУ К России по Калининградской области для производства осмотра места происшествия и выполнения проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.
официальный представитель СК Наталья Гацко

В минздраве Калининградской области «Новому Калининграду» рассказали, что пострадавшим девочкам пять и десять лет соответственно. Их доставили в Детскую областную больницу. «Состояние детей оценивается медиками как средней степени тяжести, медицинская помощь оказывается им в полном объеме», — сообщили в министерстве.

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