Под Калининградом в результате взрыва погиб ребенок

Источник: Новый Калининград

По данным ведомства, инцидент произошел днем в пятницу, 27 апреля, в заброшенной воинской части. Там играло пять детей; По предварительной информации, в ходе игры они бросили камень в неустановленный предмет, предположительно, боеприпас, лежавший на земле, который взорвался. На место происшествия выехали следователи и криминалисты из Следственного комитета.

Как уточнили в Следственном комитете, по предварительным данным, 12-летний мальчик погиб на месте происшествия, еще двое детей получили осколочные ранения.

По данному факту следственными органами регионального управления Следственного комитета начата доследственная проверка. На место происшествия выехала следственная группа СУ К России по Калининградской области для производства осмотра места происшествия и выполнения проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. официальный представитель СК Наталья Гацко