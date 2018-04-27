СГБ задержала четверых членов «Хизб ут-Тахрир»

Источник: Uzdaily.uz

Пропагандисты радикальных идей запрещенной в Узбекистане организации проживали в столице и столичной области.

Как было установлено, трое задержанных в 1999—2006 годы отбывали сроки наказание за кражу, под влияние экстремистской идеологии попали будучи в «местах не столь отдаленных».

Выйдя на свободу, они начали активно пропагандировать идеологию «Хизб ут-Тахрир» среди близких и знакомых. Позже, чтобы увеличить число сторонников, стали распространять листовки с радикальными призывами, размещать материалы антиконституционного содержания в интернете.

На основании собранных процессуальных материалов в отношении задержанных Следственное управление СГБ возбудило уголовное дело по статье 244−2 Уголовного кодекса (Создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях).