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18:41 (мск), источник: Sputnik.md

В Кишиневе автобус для перевозки заключенных попал в ДТП

В Департаменте пенитенциарных учреждений не прокомментировали произошедшее.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. Автозак Департамента пенитенциарных учреждений попал в аварию в пятницу в Кишиневе на участке кругового движения площади Дмитрия Кантемира. Очевидцем происшествия стал корреспондент Sputnik.

Автобус столкнулся с легковым автомобилем марки Dacia. На фото запечатлено, что дверь спецтранспорта открыта, а конвой, очевидно, пытается выяснить, кто является виновником случившегося. Радует одно обстоятельство: жертв нет.

А вот выяснить, находились ли в автозаке задержанные, на данный момент не удалось. Конвой не подпускал зевак к транспортному средству, а в Департаменте пенитенциарных учреждений никто не поднял телефон.

Автозак департамента пенитенциарных учреждений попал в аварию.

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