В Кишиневе автобус для перевозки заключенных попал в ДТП

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. Автозак Департамента пенитенциарных учреждений попал в аварию в пятницу в Кишиневе на участке кругового движения площади Дмитрия Кантемира. Очевидцем происшествия стал корреспондент Sputnik.

А вот выяснить, находились ли в автозаке задержанные, на данный момент не удалось. Конвой не подпускал зевак к транспортному средству, а в Департаменте пенитенциарных учреждений никто не поднял телефон.