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19:03 (мск), источник: ИА REGNUM

В Екатеринбурге скончался второй участник перестрелки: подробности

Он получил ранения и был доставлен в больницу.

В Екатеринбурге скончался мужчина, который был доставлен в больницу после перестрелки на улице Кузнечной. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Днём 27 апреля в помещении по улице Кузнечная в Екатеринбурге обнаружено тело мужчины с признаками криминальной смерти в виде огнестрельного ранения. На месте происшествия находился и второй пострадавший, который также с огнестрельным ранением доставлялся в больницу. Но несмотря на оказанную медицинскую помощь, указанный мужчина через некоторое время скончался.
пресс-служба регионального следственного управления

По данным местных изданий стрельба была открыта в офисе фирмы, которая занимается арендой и торговлей недвижимостью. Очевидцы сообщили, что слышали четыре хлопка, сообщает издание «Новый день».

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о стрельбе поступило в полицию около 16:00 по местному времени. На место выехали сотрудники полиции и следственного комитета. Было обнаружено тело погибшего мужчины и раненый, которого немедленно доставили в больницу. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ.

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