В Екатеринбурге скончался второй участник перестрелки: подробности

В Екатеринбурге скончался мужчина, который был доставлен в больницу после перестрелки на улице Кузнечной. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Днём 27 апреля в помещении по улице Кузнечная в Екатеринбурге обнаружено тело мужчины с признаками криминальной смерти в виде огнестрельного ранения. На месте происшествия находился и второй пострадавший, который также с огнестрельным ранением доставлялся в больницу. Но несмотря на оказанную медицинскую помощь, указанный мужчина через некоторое время скончался. пресс-служба регионального следственного управления

По данным местных изданий стрельба была открыта в офисе фирмы, которая занимается арендой и торговлей недвижимостью. Очевидцы сообщили, что слышали четыре хлопка, сообщает издание «Новый день».