В Краснодаре обрушились перекрытия в строящемся здании

«Поступило сообщение об обрушении перекрытий в строящемся объекте на улица Бийская. При проведении работ произошло обрушение опалубки, в результате чего есть пострадавшие. На месте работают экстренные службы города», — сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ГУМЧС по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.