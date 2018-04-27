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19:00 (мск), источник: РИА Новости

В Краснодаре обрушились перекрытия в строящемся здании

КРАСНОДАР, 27 апр — РИА Новости. Перекрытия обрушились в строящемся здании в Краснодаре, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Краснодарскому краю.

Источник: РИА Новости

«Поступило сообщение об обрушении перекрытий в строящемся объекте на улица Бийская. При проведении работ произошло обрушение опалубки, в результате чего есть пострадавшие. На месте работают экстренные службы города», — сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ГУМЧС по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

По данным ГУМЧС, пострадавшие деблокированы, им оказывается медицинская помощь, они доставляются каретами скорой помощи в медицинские учреждения города.

В ликвидации последствий происшествия задействованы 37 человек и 10 единиц техники.

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 В Краснодаре обрушились перекрытия в строящемся здании
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