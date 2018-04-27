Народный артист РСФСР Геннадий Печников умер на 92-м году жизни
В Российском академическом молодежном театре также сообщили, что о месте прощания будет сообщено позже на сайте театра.
В Российском академическом молодежном театре также сообщили, что о месте прощания будет сообщено позже на сайте театра.
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Геннадий Печников скончался на 92-м году жизни в Москве в пятницу. Информацию ТАСС подтвердили в Российском академическом молодежном театре.
«Подтверждаем», — сообщил собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что о месте прощания будет сообщено позже на сайте театра.
Печников — актер и