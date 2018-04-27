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19:42 (мск), источник: ТАСС

Народный артист РСФСР Геннадий Печников умер на 92-м году жизни

В Российском академическом молодежном театре также сообщили, что о месте прощания будет сообщено позже на сайте театра.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Геннадий Печников скончался на 92-м году жизни в Москве в пятницу. Информацию ТАСС подтвердили в Российском академическом молодежном театре.

«Подтверждаем», — сообщил собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что о месте прощания будет сообщено позже на сайте театра.

Печников — актер и режиссер-постановщик Российского академического молодежного театра. Художественный руководитель Института театрального искусства им. П. М. Ершова. Снимался в фильмах «Мичурин», «Шумный день», «До последней капли крови», «Радости земные», сериале «Тайны дворцовых переворотов» и других.

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