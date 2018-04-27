В центре Екатеринбурга на репетиции военного парада произошло ЧП

В Екатеринбурге во время репетиции военного парада в честь годовщины празднования Победы в Великой Отечественной войне случилось чрезвычайное происшествие. На углу улиц Московская и Радищева загорелся фургон аварийной службы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщают очевидцы с места события, сначала прогремел сильный хлопок, а когда все обернулись, то увидели что загорелся жёлтый фургон аварийной службы.

«Сначала чуть-чуть загорелась, а затем резко вспыхнул кузов автомобиля», — сообщил очевидец события Дмитрий Красноухов корреспонденту ИА REGNUM.