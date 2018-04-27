В центре Екатеринбурга на репетиции военного парада произошло ЧП
Очевидцы услышали хлопок и увидели горящий автомобиль.
Очевидцы услышали хлопок и увидели горящий автомобиль.
В Екатеринбурге во время репетиции военного парада в честь годовщины празднования Победы в Великой Отечественной войне случилось чрезвычайное происшествие. На углу улиц Московская и Радищева загорелся фургон аварийной службы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Как сообщают очевидцы с места события, сначала прогремел сильный хлопок, а когда все обернулись, то увидели что загорелся жёлтый фургон аварийной службы.
«Сначала
Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге сегодня, 27 апреля с 20:00 началась первая ночная репетиция военного парада. В связи с этим в вечернее время движение автотранспорта по центру города ограничено. Также ночные репетиции пройдут 3 и 7 мая.