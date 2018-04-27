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20:32 (мск), источник: ИА REGNUM

В центре Екатеринбурга на репетиции военного парада произошло ЧП

Очевидцы услышали хлопок и увидели горящий автомобиль.

В Екатеринбурге во время репетиции военного парада в честь годовщины празднования Победы в Великой Отечественной войне случилось чрезвычайное происшествие. На углу улиц Московская и Радищева загорелся фургон аварийной службы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщают очевидцы с места события, сначала прогремел сильный хлопок, а когда все обернулись, то увидели что загорелся жёлтый фургон аварийной службы.

«Сначала чуть-чуть загорелась, а затем резко вспыхнул кузов автомобиля», — сообщил очевидец события Дмитрий Красноухов корреспонденту ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге сегодня, 27 апреля с 20:00 началась первая ночная репетиция военного парада. В связи с этим в вечернее время движение автотранспорта по центру города ограничено. Также ночные репетиции пройдут 3 и 7 мая.

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