Число жертв конфликта со стрельбой в одном из офисов в Екатеринбурге возросло до двух

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«Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина через некоторое время скончался в больнице», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем.

Пресс-служба СУ СКР по региону добавляет, что после осмотра места происшествия и допроса свидетелей, в том числе непосредственного очевидца, предварительно установлено, что между погибшими мужчинами был длительный межличностный конфликт.

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По данным следствия, днем 27 апреля в офис частной компании на улице Кузнечная пришел бывший директор другой фирмы, не той компании, куда он пришел, а вслед за ним — бывший собственник этой же фирмы.

В пресс-службе СУ СКР по области агентству «Интерфакс-Урал» пояснили, что ранее мужчины работали в одной конторе, а пришли в третью, которая к ним не относится.

Между ними ранее возник конфликт: бывший собственник предъявлял претензии экс-директору по поводу того, что из-за его действий собственник лишился определенного имущества — «по сути, был вынужден расплачиваться за него», говорится в сообщении.

В ходе конфликта, как отмечает СКР, бывший собственник частной компании выстрелил в своего оппонента из пистолета, а затем попытался покончить с собой. Впоследствии он скончался в больнице, уточняется в пресс-релизе.

Отмечается, что в результате стрельбы никто больше не пострадал, в том числе непосредственный свидетель.