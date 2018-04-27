Число жертв конфликта со стрельбой в одном из офисов в Екатеринбурге возросло до двух
Екатеринбург. 27 апреля.
Екатеринбург. 27 апреля.
«Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина через некоторое время скончался в больнице», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем.
По данным следствия, днем 27 апреля в офис частной компании на улице Кузнечная пришел бывший директор другой фирмы, не той компании, куда он пришел, а вслед за ним — бывший собственник этой же фирмы.
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Между ними ранее возник конфликт: бывший собственник предъявлял претензии
В ходе конфликта, как отмечает СКР, бывший собственник частной компании выстрелил в своего оппонента из пистолета, а затем попытался покончить с собой. Впоследствии он скончался в больнице, уточняется в
Отмечается, что в результате стрельбы никто больше не пострадал, в том числе непосредственный свидетель.
Сам инцидент со стрельбой произошел в пятницу днем в одном из офисов на улице Кузнечная в Екатеринбурге. Возбуждено уголовное дело по ст.105 УК РФ (убийство).