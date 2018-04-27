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20:30 (мск), источник: Интерфакс

Число жертв конфликта со стрельбой в одном из офисов в Екатеринбурге возросло до двух

Екатеринбург. 27 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Мужчина, госпитализированный после инцидента со стрельбой в одном из офисов в Екатеринбурге в пятницу, скончался, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Свердловской области.

Источник: Reuters

«Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина через некоторое время скончался в больнице», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем.

Пресс-служба СУ СКР по региону добавляет, что после осмотра места происшествия и допроса свидетелей, в том числе непосредственного очевидца, предварительно установлено, что между погибшими мужчинами был длительный межличностный конфликт.

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По данным следствия, днем 27 апреля в офис частной компании на улице Кузнечная пришел бывший директор другой фирмы, не той компании, куда он пришел, а вслед за ним — бывший собственник этой же фирмы.

В пресс-службе СУ СКР по области агентству «Интерфакс-Урал» пояснили, что ранее мужчины работали в одной конторе, а пришли в третью, которая к ним не относится.

Между ними ранее возник конфликт: бывший собственник предъявлял претензии экс-директору по поводу того, что из-за его действий собственник лишился определенного имущества — «по сути, был вынужден расплачиваться за него», говорится в сообщении.

В ходе конфликта, как отмечает СКР, бывший собственник частной компании выстрелил в своего оппонента из пистолета, а затем попытался покончить с собой. Впоследствии он скончался в больнице, уточняется в пресс-релизе.

Отмечается, что в результате стрельбы никто больше не пострадал, в том числе непосредственный свидетель.

Сам инцидент со стрельбой произошел в пятницу днем в одном из офисов на улице Кузнечная в Екатеринбурге. Возбуждено уголовное дело по ст.105 УК РФ (убийство).

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