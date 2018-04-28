В Воронеже поймали банду автоворов

Воронежские полицейские задержали по подозрению в серии краж из автомобилей неоднократно судимых за аналогичные преступления четверых местных жителей от 20 до 39 лет. Их поймали с поличным — в момент совершения очередного преступления в Советском районе.

Оперативники выяснили, что в апреле на их совести четыре кражи из легковушек. При этом воры действовали по-разному: либо прибегали к помощи сканирующих устройств, либо просто разбивали стекла в машинах. Забирали их авто все: деньги, золотые изделия, сотовые телефоны и планшетные компьютеры.

Кроме того полицейские установили, что в марте та же криминальная четверка обокрала дома на улице Обороны Революции. Бандиты отжали пластиковое окно и похитили ювелирные изделия и деньги. Общий материальный ущерб составил более 500 тысяч рублей. Ездили воры на «Гранд -Чероки» и «Ладе-Гранта».