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08:12 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеже поймали банду автоворов

Они орудовали не только в столице Черноземья, но и в Белгородской области.

Воронежские полицейские задержали по подозрению в серии краж из автомобилей неоднократно судимых за аналогичные преступления четверых местных жителей от 20 до 39 лет. Их поймали с поличным — в момент совершения очередного преступления в Советском районе.

Оперативники выяснили, что в апреле на их совести четыре кражи из легковушек. При этом воры действовали по-разному: либо прибегали к помощи сканирующих устройств, либо просто разбивали стекла в машинах. Забирали их авто все: деньги, золотые изделия, сотовые телефоны и планшетные компьютеры.

Кроме того полицейские установили, что в марте та же криминальная четверка обокрала дома на улице Обороны Революции. Бандиты отжали пластиковое окно и похитили ювелирные изделия и деньги. Общий материальный ущерб составил более 500 тысяч рублей. Ездили воры на «Гранд -Чероки» и «Ладе-Гранта».

— В отделе полиции все четверо полностью признали свою вину, их отправили в СИЗО. Возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Также установлена причастность задержанных к преступлениям в Белгородской области, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

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