Спасатели назвали возможную причину пожара в многоэтажке в Самаре

Источник: РИА Новости

По данным ГУМЧС по региону, квартира на площади 100 квадратных метров на десятом этаже десятиэтажного жилого дома на улице Садовой, 229 в Самаре загорелась вечером в пятницу. На месте работали 16 единиц техники и 62 человека личного состава. Ранее сообщалось, что пострадали два человека, еще пятнадцать эвакуировали.

«Мы предполагаем, что произошел хлопок газа. В квартире находился собственник, он получил ожоги, ему была оказана помощь в больнице имени Пирогова, в настоящее время он отпущен», — сказал Бойко, добавив, что других пострадавших нет.

По его словам, жильцам дома предложено переночевать в пункте временного размещения. «Принято решение провести закрепление конструкций силами пожарно-спасательных подразделений, завтра с утра приступить к ликвидации последствий пожара. Мы запрещаем сегодня проживать в этом доме до завершения всех работ», — сообщил Бойко.