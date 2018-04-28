Спасатели назвали возможную причину пожара в многоэтажке в Самаре
Пожар в квартире в десятиэтажном жилом доме на улице Садовой в Самаре, по предварительным данным, произошел
Пожар в квартире в десятиэтажном жилом доме на улице Садовой в Самаре, по предварительным данным, произошел
По данным ГУМЧС по региону, квартира на площади 100 квадратных метров на десятом этаже десятиэтажного жилого дома на улице Садовой, 229 в Самаре загорелась вечером в пятницу. На месте работали 16 единиц техники и 62 человека личного состава. Ранее сообщалось, что пострадали два человека, еще пятнадцать эвакуировали.
«Мы предполагаем, что произошел хлопок газа. В квартире находился собственник, он получил ожоги, ему была оказана помощь в больнице имени Пирогова, в настоящее время он отпущен», — сказал Бойко, добавив, что других пострадавших нет.
По его словам, жильцам дома предложено переночевать в пункте временного размещения. «Принято решение провести закрепление конструкций силами
Он добавил, что на месте также работают сотрудники МВД и следственного комитета.