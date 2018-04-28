Подобравшим пачку пятитысячных купюр воронежцам грозит уголовная ответственность

В Воронеже разыскивают двоих мужчин, которые в один момент разбогатели. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Мужчины нашли пачку 5-тысячных купюр на улице Острогожской, мимо пройти не смогли и подобрали деньги, можно сказать, почти на глазах у их вернувшегося владельца. 150 тысяч рублей выпали из куртки предпринимателя, который получил их от своих клиентов и шёл к своей машине. Часть банкнот разлетелась.

На кадрах видно, как через пару минут по улице идут двое мужчин. Сначала поднимают одну купюру, затем находят целую пачку 5-тысячных. Теперь им может грозить уголовная ответственность. Она наступает в том случае, если нашедший присвоил деньги или имущество стоимостью более 7 тыс. рублей.

Юристы говорят, подобный поступок можно квалифицировать как кражу. А если всё происходит на глазах у владельца, то даже как грабёж. Есть два законных пути: либо пройти мимо, либо вернуть находку хозяину — в этом случае можно даже рассчитывать на гонорар за проявленную внимательность и сознательность.