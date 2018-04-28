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08:26 (мск), источник: Вести - Воронеж

Подобравшим пачку пятитысячных купюр воронежцам грозит уголовная ответственность

Подобный поступок можно квалифицировать как кражу.

В Воронеже разыскивают двоих мужчин, которые в один момент разбогатели. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Мужчины нашли пачку 5-тысячных купюр на улице Острогожской, мимо пройти не смогли и подобрали деньги, можно сказать, почти на глазах у их вернувшегося владельца. 150 тысяч рублей выпали из куртки предпринимателя, который получил их от своих клиентов и шёл к своей машине. Часть банкнот разлетелась.

На кадрах видно, как через пару минут по улице идут двое мужчин. Сначала поднимают одну купюру, затем находят целую пачку 5-тысячных. Теперь им может грозить уголовная ответственность. Она наступает в том случае, если нашедший присвоил деньги или имущество стоимостью более 7 тыс. рублей.

Юристы говорят, подобный поступок можно квалифицировать как кражу. А если всё происходит на глазах у владельца, то даже как грабёж. Есть два законных пути: либо пройти мимо, либо вернуть находку хозяину — в этом случае можно даже рассчитывать на гонорар за проявленную внимательность и сознательность.

— Понятно, все мы мечтаем, многие мечтают найти что-то чужое и таким образом разбогатеть. Но этого, конечно, делать не стоит. Действия правомерные в такой ситуации, безусловно, сообщить полиции, сообщить, если это где-то в общественном месте, управляющей компании, но эти деньги не брать. Более того, хотелось бы сказать, что есть целая масса схем мошеннических с использованием якобы бесхозных денежных средств практикуются, и люди попадают на достаточно серьёзные деньги, — отметил адвокат Игорь Татарович.

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