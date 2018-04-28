Таможенные собаки опять поймали контрабандиста с сигаретами

Источник: Sputnik.md

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КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. Если вы едете за границу в автобусе, и у вас плохо работает кондиционер, не спешите винить тех, кто снаряжал транспортное средство в рейс. Возможно, их обвинят в чем-то более серьезном люди в погонах.

Таможенники задержали водителя, который следовал из Бельц в Бухарест. Специально обученные для поиска табака собаки сделали стойку возле его машины во время осмотра на КПП Костешты.

Из системы вентиляции большегрузного авто сотрудники таможни извлекли 38 тысяч 380 сигарет марок «Ritm» и «Winston» с акцизными марками Республики Молдова.