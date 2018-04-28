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03:26 (мск), источник: Восток Медиа

Росгвардейцев в Хабаровске будут судить из-за убийства спортсмена Драчёва

Прокуратура Хабаровского края направила в суд уголовное дело против сотрудников вневедомственной охраны. По версии следствия, мужчины не предотвратили особо тяжкое преступление — убийство пауэрлифтера Андрея Драчёва.

Источник: Восток Медиа

По информации пресс-службы прокуратуры региона, утром 20 августа 2017 года сотрудники управления вневедомственной охраны по Хабаровску прибыли по вызову к зданию Центрального универмага и стали свидетелями конфликта между двумя посетителями кафе. Однако мужчины ничего не предприняли, чтобы задержать участников конфликта и пресечь противоправные действия одного из них, и покинули место происшествия.

«В результате неисполнения сотрудниками полиции обязанностей один из конфликтующих беспрепятственно реализовал свой преступный умысел, убив потерпевшего», — говорится в сообщении.

Работники надзорного ведомства утвердили обвинительное заключение по делу. Сотрудников Росгвардии обвиняют в неисполнении своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе. По статье им грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что экипаж управления вневедомственной охраны войск Росгвардии заподозрили в халатности. По словам очевидцев трагедии, наряд побывал на месте драки, в которой погиб спортсмен Андрей Драчёв, и уехал, ничего не предприняв. В ведомстве началась внутренняя проверка. Судя по записям камер наблюдения, обвиняемые дважды вмешивались в конфликт между молодыми людьми, предлагая им решить вопрос при помощи полиции.

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