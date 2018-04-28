Росгвардейцев в Хабаровске будут судить из-за убийства спортсмена Драчёва

Источник: Восток Медиа

По информации пресс-службы прокуратуры региона, утром 20 августа 2017 года сотрудники управления вневедомственной охраны по Хабаровску прибыли по вызову к зданию Центрального универмага и стали свидетелями конфликта между двумя посетителями кафе. Однако мужчины ничего не предприняли, чтобы задержать участников конфликта и пресечь противоправные действия одного из них, и покинули место происшествия.

«В результате неисполнения сотрудниками полиции обязанностей один из конфликтующих беспрепятственно реализовал свой преступный умысел, убив потерпевшего», — говорится в сообщении.

Работники надзорного ведомства утвердили обвинительное заключение по делу. Сотрудников Росгвардии обвиняют в неисполнении своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе. По статье им грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.