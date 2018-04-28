Пьяный водитель, из-за которого погибли люди в Приморье, взят под стражу

В Артёме водитель, совершивший автоаварию, в результате которой погибли два человека, заключён под стражу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МВД России по Приморского края.

Суд города Артёма заключил под стражу 23-летнего виновника ДТП со смертельным исходом.

Ранее в дежурную часть полиции города Артёма поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 14 километре автодороги Владивосток-Находка-порт Восточный.

23-летний водитель автомашины Nissan Wingroad ехал с большой скоростью и, не справившись с управлением, въехал в леерное ограждение. В результате ДТП водитель и пассажир иномарки пострадали и были госпитализированы.

Две девушки-пассажирки машины от полученных травм скончались на месте.

В отделе полиции было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ.

Мужчина вёл автомобиль в пьяном состоянии. Стаж вождения водителя на момент ДТП составил 3 года. Ранее, в 2016 году, мужчину лишали водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии.