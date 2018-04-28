Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Кожевникова пришла на премьеру фильма «Собибор» с мамой
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Доктор Комаровский: «Расставайтесь с мягкими игрушками»
Западные СМИ сообщили, почему РФ не расчехляет орудия в ответ США
Наташа Королева в «золотой» куртке пообнималась с березой
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Власти Севастополя заявили о попытке силового захвата порта
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
ЦСКА в седьмой раз подряд вышел в «Финал четырех» Евролиги
Нужен ли КХЛ перекрестный плей-офф? Итоги сезона от Хаванова
Наташа Королева в «золотой» куртке пообнималась с березой
Дочь Ренаты Литвиновой примерила агрессивный макияж
Садальский боится за себя после слов о Галкине – СМИ
Располневшая жена Макарского о реакции мужа
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Названа страна с самым дешевым гражданством
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
15Сделать деньги
03:14 (мск), источник: VLADNEWS

Мужчина в поезде «Москва-Владивосток» обворовал соседа по купе

Сумма ущерба составила порядка восьми тысяч рублей.

В Уссурийске перед судом предстанет житель Амурской области обвиняемый в краже личных вещей и денег из поезда маршрута «Москва-Владивосток», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-служба УТ МВД России по ДФО.

Следователями транспортной полиции Уссурийска завершено расследование дела о хищении денежных средств и документов у пассажира в поезда «Москва-Владивосток».

В полицию на станции Уссурийск поступило заявление 55-летнего пассажира поезда № 100 сообщением «Москва-Владивосток». Мужчина просил оказать содействие в поиске барсетки с документами и денежными средствами.

Транспортным полицейским по горячим следам удалось установить подозреваемого. Им оказался 31-летний житель из Амурской области. В отделе полиции мужчина признался, что похитил барсетку и портмоне у своего соседа по купе в тот момент, когда пассажир со своим другом отправился в вагон-ресторан, оставив на полке свои вещи.

Было установлено, что ранее он уже был судим за аналогичные преступления. Уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (кража).

Сумма ущерба составила порядка восьми тысяч рублей.

Все новости региона
 Будет ли падение доллара после рекордного роста? ...
Сбежавший из Приморья лидер преступной группировки пойман в Таиланде ...
Путин заявил о вытеснении русских названий с карты мира
В Москве умер народный артист Геннадий Печников
Раскрыта связь силы рукопожатия с успехом у женщин
Ученые предупредили о магнитной буре на Земле
На Украине предложили отобрать Крымский мост у России
В США рассказали о судьбе попавших в Россию «Томагавков»
Обнаружено гигантское «мертвое пятно» на дне Оманского залива
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
ЦСКА в седьмой раз подряд вышел в «Финал четырех» Евролиги Баскетболисты московского клуба в гостях одержали победу над «Химками» в четвертом матче четвертьфинальной серии
Авто
В московской пробке сфотографировали новый лимузин Путина В одном из районов Москвы очевидцы засняли эвакуатор, который перевозил лимузин из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Как выглядят часы будущего (фото) Интерфейс отображается и обрабатывается с помощью проектора.
Кино
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли Актер вспомнил о съемках с голливудской звездой
Недвижимость
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Семьи с доходом 15 тыс. рублей смогут получить субсидии на ЖКУ
5 неожиданных направлений на майские праздники
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Леди
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа Анита Цой, Алла Пугачева, Рената Литвинова – кто еще из российских и зарубежных звездных женщин не стесняется быть не идеальной.
Дети
Почему британского принца назвали французским именем Пока все гадали над именем, которое выберет для своего третьего ребенка чета герцогов Кембриджских, они выбрали «Луи». Этого никто не ожидал — все, кто ставил у букмекеров на Артура, Джеймса и Александра, жестоко разочарованы. «Газета.Ru» — о том, почему у маленького принца французское имя.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь