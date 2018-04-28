Мужчина в поезде «Москва-Владивосток» обворовал соседа по купе
Сумма ущерба составила порядка восьми тысяч рублей.
Сумма ущерба составила порядка восьми тысяч рублей.
В Уссурийске перед судом предстанет житель Амурской области обвиняемый в краже личных вещей и денег из поезда маршрута «Москва-Владивосток», сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Следователями транспортной полиции Уссурийска завершено расследование дела о хищении денежных средств и документов у пассажира в поезда «Москва-Владивосток».
В полицию на станции Уссурийск поступило заявление 55-летнего пассажира поезда № 100 сообщением «Москва-Владивосток». Мужчина просил оказать содействие в поиске барсетки с документами и денежными средствами.
Было установлено, что ранее он уже был судим за аналогичные преступления. Уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (кража).
Сумма ущерба составила порядка восьми тысяч рублей.