Мужчина в поезде «Москва-Владивосток» обворовал соседа по купе

В Уссурийске перед судом предстанет житель Амурской области обвиняемый в краже личных вещей и денег из поезда маршрута «Москва-Владивосток», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-служба УТ МВД России по ДФО.

В полицию на станции Уссурийск поступило заявление 55-летнего пассажира поезда № 100 сообщением «Москва-Владивосток». Мужчина просил оказать содействие в поиске барсетки с документами и денежными средствами.