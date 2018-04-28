Хабаровские спасатели через балкон проникли в квартиру, где заперлись дети

Мальчики, одному из которых два, а другому — три года, успели закрыться на засов, пока отец отлучился на минуту. Мужчина спустился вниз, чтобы встретить жену, приехавшую из супермаркета с большими сумками.

Спасатели в присутствии участкового осмотрели стальные двери и поняли, что отпереть их оперативно не получится — на это уйдет много времени, в течение которого дети будут без присмотра. Сотрудники ДВРПСО решили проникнуть в квартиру через балкон, с крыши дома, с помощью альпинистского снаряжения. Балкон на пятом этаже хрущевки не застеклен, что значительно упростило задачу. Оказавшись внутри, спасатель сразу открыл засов, с которым не мог совладать трехлетний ребенок.