Во Владивостоке рыбаки чуть не попали под обстрел военных
Мужчин спасло то, что они рыбачили вдали от берега (видео).
Мужчин спасло то, что они рыбачили вдали от берега (видео).
Во Владивостоке в районе бухты Горностай рыбаки оказались в зоне действия военных учений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу «ДПС-Контроль» в социальной сети Инстаграм.
Рыбаки стали очевидцами военных учений, в ходе которых на полигоне проводились стрельбы.
Как рассказали очевидцы, иногда военные промахиваются и снаряд летит прямо в море. Мужчин спасло то, что они рыбачили вдали от берега.