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04:27 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке рыбаки чуть не попали под обстрел военных

Мужчин спасло то, что они рыбачили вдали от берега (видео).

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Во Владивостоке в районе бухты Горностай рыбаки оказались в зоне действия военных учений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу «ДПС-Контроль» в социальной сети Инстаграм.

Рыбаки стали очевидцами военных учений, в ходе которых на полигоне проводились стрельбы.

Как рассказали очевидцы, иногда военные промахиваются и снаряд летит прямо в море. Мужчин спасло то, что они рыбачили вдали от берега.

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