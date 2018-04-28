Во Владивостоке рыбаки чуть не попали под обстрел военных

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Во Владивостоке в районе бухты Горностай рыбаки оказались в зоне действия военных учений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу «ДПС-Контроль» в социальной сети Инстаграм.

Рыбаки стали очевидцами военных учений, в ходе которых на полигоне проводились стрельбы.