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04:43 (мск), источник: Губерния онлайн

Вертолет с хабаровскими спасателями вылетел в подтопленный поселок

Сегодня в 8:20 из Хабаровска в поселок Тумнин Ванинского района вылетел вертолет МЧС.

Источник: РИА "Новости"

На борту Ми-8 находится группа спасателей-пиротехников Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда и оперативная группа главного управления МЧС по Хабаровскому краю. Спасатели проведут мониторинг обстановки на реке Тумнин и при необходимости разрушат ледовый затор, который на этой неделе вызвал подъем уровня воды.

Напомним, что из-за затора река Тумнин вышла из берегов и подтопила несколько дворов в одноименном поселке. Сейчас вода спала, затопленных подворий нет. Сотрудники местной и районной администраций, полицейские и спасатели обследуют территорию, которая оказалась в зоне подтопления.

Из Комсомольска-на-Амуре в село Уська-Орочская, которое находится ниже по течению реки Тумнин, прибыла дополнительная группа из восьми спасателей. У них в распоряжении есть автомобиль высокой проходимости, лодки, гидрокостюмы, спасательные жилеты и другое снаряжение, необходимое для работы в условиях паводка и оказания адресной помощи местным жителям, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по Хабаровскому краю.

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