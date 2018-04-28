Вертолет с хабаровскими спасателями вылетел в подтопленный поселок

Источник: РИА "Новости"

На борту Ми-8 находится группа спасателей-пиротехников Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда и оперативная группа главного управления МЧС по Хабаровскому краю. Спасатели проведут мониторинг обстановки на реке Тумнин и при необходимости разрушат ледовый затор, который на этой неделе вызвал подъем уровня воды.

Напомним, что из-за затора река Тумнин вышла из берегов и подтопила несколько дворов в одноименном поселке. Сейчас вода спала, затопленных подворий нет. Сотрудники местной и районной администраций, полицейские и спасатели обследуют территорию, которая оказалась в зоне подтопления.