Сбежавший из Приморья лидер преступной группировки пойман в Таиланде

Житель Приморского края, заочно осуждённый за серию разбойных нападений, депортирован из Таиланда в Россию. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

35-летний россиянин скрывался в городе Бангкоке, где работал инструктором по боевым единоборствам.

Известно, что ранее трое жителей Владивостока совершили три разбоя в городе Артёме. Они представлялись сотрудниками правоохранительных органов, также злоумышленники использовали машины с подложными госномерами.

В 2015 году полиция Приморского края задержала двух участников преступной группы. Лидер группы подписал документ о невыезде и после этого скрылся.

В ноябре 2017 года суд города Артёма признал подсудимых виновными в совершении тяжких преступлений и приговорил двоих к 5 годам 10 месяцев лишения свободы.

Организатор заочно приговорён к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.