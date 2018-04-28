Сбежавший из Приморья лидер преступной группировки пойман в Таиланде
Он депортирован из Королевства в Россию.
Он депортирован из Королевства в Россию.
Житель Приморского края, заочно осуждённый за серию разбойных нападений, депортирован из Таиланда в Россию. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.
35-летний россиянин скрывался в городе Бангкоке, где работал инструктором по боевым единоборствам.
Известно, что ранее трое жителей Владивостока совершили три разбоя в городе Артёме. Они представлялись сотрудниками правоохранительных органов, также злоумышленники использовали машины с подложными госномерами.
В ноябре 2017 года суд города Артёма признал подсудимых виновными в совершении тяжких преступлений и приговорил двоих к 5 годам 10 месяцев лишения свободы.
Организатор заочно приговорён к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Приговор вступил в законную силу.
По инициативе ОНЦБ Интерпола УМВД России по Приморскому краю осуждённый был объявлен в международный розыск и задержан в Таиланде.