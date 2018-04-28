В Красноярском крае сотрудник ГУФСИН получил взятку коньяком

По данным следствия, сотрудник ГУФСИН получил от родственницы одного из осужденных бутылку дорогого коньяка стоимостью около 12 тысяч рублей, а также 3 тысячи рублей наличными. За это он должен был пронести на территорию колонии две сим-карты и одеколон.