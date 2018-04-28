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05:44 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярском крае сотрудник ГУФСИН получил взятку коньяком

Он должен был передать сим-карту заключенному.

Инспектор отдела безопасности ИК-34 в Емельяновском районе собирался передать запрещенные в колонии вещи заключенному за вознаграждение.

По данным следствия, сотрудник ГУФСИН получил от родственницы одного из осужденных бутылку дорогого коньяка стоимостью около 12 тысяч рублей, а также 3 тысячи рублей наличными. За это он должен был пронести на территорию колонии две сим-карты и одеколон.

«Данный факт был выявлен службой собственной безопасности ГУФСИН России по Красноярскому краю. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается», рассказали в краевом следственном комитете.

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