В Красноярском крае сотрудник ГУФСИН получил взятку коньяком
Он должен был передать
Он должен был передать
Инспектор отдела безопасности ИК-34 в Емельяновском районе собирался передать запрещенные в колонии вещи заключенному за вознаграждение.
По данным следствия, сотрудник ГУФСИН получил от родственницы одного из осужденных бутылку дорогого коньяка стоимостью около 12 тысяч рублей, а также 3 тысячи рублей наличными. За это он должен был пронести на территорию колонии две
«Данный факт был выявлен службой собственной безопасности ГУФСИН России по Красноярскому краю. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается», рассказали в краевом следственном комитете.