Клиент хабаровской сауны погиб под колесами автомобиля

Рано утром в пятницу в Хабаровске под колесами легковой машины погиб человек. Это случилось в 4:20 на улице Выборгской, возле гостиницы «Лайм», из которой за несколько минут до трагедии вышел пешеход. Водитель с места ДТП скрылся, сообщает портал «Губерния».

Сообщение в полицию пришло от таксиста, который едва не наехал на умирающего. Известно, что погибшему было 26 лет. Мужчина был клиентом сауны при гостинице — по одежде его опознал охранник.

Тело пролежало на проезжей части до восьми часов утра: следователи искали зацепку, которая помогла бы выяснить личность шофера, сбившего пешехода. Судя по состоянию тела, передняя часть автомобиля виновника ДТП должна быть изрядно повреждена.

Следствию известно, что сбил человека водитель белого седана — узнать это помогли записи камер наблюдения. Вероятно, пешеход пытался остановить машину, чтобы добраться до дома. Если вы можете помочь полицейским найти виновника происшествия, позвоните в отдел по расследованию ДТП: (4212) 59−58−23.