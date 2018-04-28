Клиент хабаровской сауны погиб под колесами автомобиля
Скорее всего, пешехода сбили, когда он пытался поймать машину и уехать домой.
Скорее всего, пешехода сбили, когда он пытался поймать машину и уехать домой.
Рано утром в пятницу в Хабаровске под колесами легковой машины погиб человек. Это случилось в 4:20 на улице Выборгской, возле гостиницы «Лайм», из которой за несколько минут до трагедии вышел пешеход. Водитель с места ДТП скрылся, сообщает портал «Губерния».
Сообщение в полицию пришло от таксиста, который едва не наехал на умирающего. Известно, что погибшему было 26 лет. Мужчина был клиентом сауны при гостинице — по одежде его опознал охранник.
Следствию известно, что сбил человека водитель белого седана — узнать это помогли записи камер наблюдения. Вероятно, пешеход пытался остановить машину, чтобы добраться до дома. Если вы можете помочь полицейским найти виновника происшествия, позвоните в отдел по расследованию ДТП: (4212) 59−58−23.
Видео появится позже.