Учреждение образования во Владивостоке попалось на крупной взятке
Cотрудник полиции получил взятку во Владивостоке, сообщает DEITA. RU в прокуратуре Приморья.
Cотрудник полиции получил взятку во Владивостоке, сообщает DEITA. RU в прокуратуре Приморья.
Генеральным директором учреждения образования передано свыше 1,7 млн рублей в качестве взятки сотруднику. Взамен гарантировалось общее покровительство со стороны правоохранительных органов.
Организация, полицейский и злоумышленник поплатятся за махинациию.
По результатам судебного рассмотрения организация дополнительного профессионального образования подвергнута штрафу в размере 20 млн рублей.
По факту взяточничества следственным органом возбуждено уголовное дело.
Михаил Грач.