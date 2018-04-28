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06:09 (мск), источник: ДЕЙТА

Учреждение образования во Владивостоке попалось на крупной взятке

Cотрудник полиции получил взятку во Владивостоке, сообщает DEITA. RU в прокуратуре Приморья.

Генеральным директором учреждения образования передано свыше 1,7 млн рублей в качестве взятки сотруднику. Взамен гарантировалось общее покровительство со стороны правоохранительных органов.

Организация, полицейский и злоумышленник поплатятся за махинациию.

По результатам судебного рассмотрения организация дополнительного профессионального образования подвергнута штрафу в размере 20 млн рублей.

По факту взяточничества следственным органом возбуждено уголовное дело.

Михаил Грач.

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