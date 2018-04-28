Водители из Миасса и Саратова устроили ДТП в Екатеринбурге

Обе машины двигались по Московскому тракту: водитель на машине Toyota заезжал в сторону Екатеринбурга, Renault Daster двигался в сторону ТРЦ «МЕГА», сообщает пресс-служба охранного предприятия «Сова».

Водитель на Renault Daster совершал поворот налево в сторону так называемого Цыганского поселка и не пропустил встречную Toyota, произошло столкновение. Выяснилось, что водитель Toyota приехал в Екатеринбург из Саратова, второй участник ДТП — из Миасса.