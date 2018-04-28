Жители села Пермское в Приморье задыхаются в дыму от лесных пожаров
Село Пермское в Ольгинском районе Приморья бьет тревогу. Дым от пожаров и палов в буквальном смысле отравляет жизнь местным обитателям.
Село Пермское в Ольгинском районе Приморья бьет тревогу. Дым от пожаров и палов в буквальном смысле отравляет жизнь местным обитателям.
На редакционный WhatsApp «Вестей: Приморье» (+7 914 076 47 77) жительница Пермского отправила фотографии, на которых видно, как горят сопки, а дым от пожаров застилает село. Женщина сообщает, что в Пермском нечем дышать, повсюду летает пепел, каждое утро жители просыпаются в дымке.
«Вдали сопки факелами горят, не пора ли с воздуха тушить, сейчас очень сильный ветер!», — сообщила обеспокоенная жительница села.
Как сообщает ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС, 156 человек и около 30 единиц техники задействованы в ликвидации природных пожаров в Ольгинском районе. Здесь сложилась наиболее тяжелая пожарная обстановка. Для тушения лесных пожаров с воздуха должен был прибыть вертолет Ми-2.