Жительницу Емельяновского района запугали блокировкой карты и обокрали
Женщина поверила мошенникам и сообщила им все данные, которые были необходимы для снятия денег.
Женщина поверила мошенникам и сообщила им все данные, которые были необходимы для снятия денег.
В Красноярском крае мошенники сообщили женщине о том, что ее карту заблокировали
Жертвой мошенников стала 54-летняя жительница Емельяновского района, которая лишилась 287 тыс. рублей. Женщина рассказала полицейским, что на ее телефон пришло
«Для разблокировки карты и возврата денежных средств обратно на счет женщине было предложено сообщить сотруднику банка коды, которые придут на ее телефон в виде
«Сотрудники полиции рекомендуют гражданам при получении подобных сообщений отказаться от звонков по указанным номерам телефонов. Как правило, кибермошенники отправляют виртуальные сообщения, содержащие вредоносные программы, которые после “загрузки” попадают на телефоны потерпевших. Тем самым злоумышленники получают доступ к личным данным и счетам граждан», — напомнили в