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06:37 (мск), источник: Newslab.ru

Жительницу Емельяновского района запугали блокировкой карты и обокрали

Женщина поверила мошенникам и сообщила им все данные, которые были необходимы для снятия денег.

В Красноярском крае мошенники сообщили женщине о том, что ее карту заблокировали из-за злоумышленников и получили доступ к ее деньгам. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Жертвой мошенников стала 54-летняя жительница Емельяновского района, которая лишилась 287 тыс. рублей. Женщина рассказала полицейским, что на ее телефон пришло смс-сообщение о блокировке карты. В сообщении был телефон, по которому ей предлагали узнать все подробности. Взявший трубку человек представился сотрудником службы безопасности банка и заявил, что карту заблокировали из-за мошенников, которые пытались снять деньги с карты женщины.

«Для разблокировки карты и возврата денежных средств обратно на счет женщине было предложено сообщить сотруднику банка коды, которые придут на ее телефон в виде смс-сообщений. Расстроенная и напуганная женщина назвала злоумышленнику 4 кода, пришедшие ей на абонентский номер, в результате чего с ее карты постепенно были сняты сбережения в сумме 69 тысяч, 73 тысячи, 71 тысяча и 74 тысячи рублей», — пояснили в полиции.

В полиции Емельяновского района по факту мошенничества возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

«Сотрудники полиции рекомендуют гражданам при получении подобных сообщений отказаться от звонков по указанным номерам телефонов. Как правило, кибермошенники отправляют виртуальные сообщения, содержащие вредоносные программы, которые после “загрузки” попадают на телефоны потерпевших. Тем самым злоумышленники получают доступ к личным данным и счетам граждан», — напомнили в пресс-службе.

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