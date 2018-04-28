Жительницу Емельяновского района запугали блокировкой карты и обокрали

В Красноярском крае мошенники сообщили женщине о том, что ее карту заблокировали из-за злоумышленников и получили доступ к ее деньгам. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Жертвой мошенников стала 54-летняя жительница Емельяновского района, которая лишилась 287 тыс. рублей. Женщина рассказала полицейским, что на ее телефон пришло смс-сообщение о блокировке карты. В сообщении был телефон, по которому ей предлагали узнать все подробности. Взявший трубку человек представился сотрудником службы безопасности банка и заявил, что карту заблокировали из-за мошенников, которые пытались снять деньги с карты женщины.

«Для разблокировки карты и возврата денежных средств обратно на счет женщине было предложено сообщить сотруднику банка коды, которые придут на ее телефон в виде смс-сообщений. Расстроенная и напуганная женщина назвала злоумышленнику 4 кода, пришедшие ей на абонентский номер, в результате чего с ее карты постепенно были сняты сбережения в сумме 69 тысяч, 73 тысячи, 71 тысяча и 74 тысячи рублей», — пояснили в полиции.

В полиции Емельяновского района по факту мошенничества возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.