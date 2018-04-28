В Приморье умерла раненная в Хабаровском крае тигрица

«Пока делали курс обезболивания, она пыталась есть и пить. Как только курс закончился — отказалась от всего. Это дикий зверь, уход как за домашним обеспечить практически невозможно. Больше колоть обезболивающее было нельзя — это нагрузка на печень, почки. Тигрицу жалко, но исход был предсказуем», — рассказал корреспонденту агентства директор МРОО Центр «Тигр» Виктор Кузьменко.

Сейчас труп тигрицы передали в лабораторию при Приморской сельхозакадемии. Там специалисты проведут вскрытие и ряд экспертиз, установят точную причину смерти. Решение по утилизации останков примет Росприроднадзор.

Агентство писало, что тяжело раненную тигрицу обнаружили на территории государственного природного заказника «Матайский» в районе имени Лазо на лесовозной дороге. Животное ранили картечью из гладкоствольного оружия. При осмотре у хищницы нашли множественные ранения в области правого бедра, хвоста и брюшной полости. Тигрицу доставили в Приморский центр реабилитации. Там ей практически сразу провели операцию, а затем выполнили ещё одну.