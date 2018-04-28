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11:38 (мск), источник: VN.ru

Альфонс обокрал заочницу и бросил на вокзале Новосибирск-Главный

Женщина согласилась поехать с бывшим заключенным на «край света», отдала ему все деньги, но в итоге оказалась брошенной на вокзале, а ее кавалер укатил на юга. Приговор — 12 с половиной лет колонии.

На вокзале Новосибирск-Главный спасли брошенную возлюбленным женщину, которую кавалер обокрал, а сам укатил на юг. Железнодорожный суд вынес приговор в отношении 31-летнего ранее судимого жителя Ставропольского края. Мужчина обвинялся в мошенничестве.

Сотрудники линейного отдела МВД на станции Новосибирск установили, что заключенный, находясь в местах лишения свободы, познакомился посредством переписки с 37-летней жительницей Алтайского края. После освобождения мужчина решил приехать к своей заочнице. На приобретение билета она перечислила ему 20 тысяч рублей.

По приезду на Алтай коварный мужчина предложил ей переехать вместе с ним в Буденновск. Женщина, конечно же, согласилась. Оставив своих троих малолетних детей у родственников, романтичная натура отправилась вместе с новоиспеченным кавалером в Новосибирск.

На вокзале Новосибирск-Главный пара сдала вещи в багаж. После чего мужчина, забрав у своей спутницы все деньги и мобильный телефон, оставил ее в зале ожидания, — рассказывает представитель окружного управления МВД на транспорте Анна Щербакова. — Мужчина пообещал вернуться. Прождав жениха несколько часов, женщина приступила к его поискам. Сначала он выходил на связь, однако в дальнейшем отключил мобильный телефон.

В ходе проведения оперативных мероприятий транспортные полицейские установили местонахождение злоумышленника. К тому времени он уже был арестован и находился под следствием за совершение особо тяжкого преступления на территории Ставропольского края. Для рассмотрения уголовного дела по факту мошенничества фигурант был этапирован в Новосибирск.

Железнодорожный районный суд приговорил альфонса к двум годам лишения свободы. Путем частичного сложения наказаний обвиняемый в общей сложности получил срок 12,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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