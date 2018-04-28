Скандальная женщина со скальпелем осуждена в Астане

Источник: Tengrinews

Судья Есильского районного суда № 2 Астаны Канат Тобагалиулы вынес приговор по скандальному делу в отношении женщины, передает корреспондент Tengrinews.kz. Разбирательство в отношении жительницы Астаны, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своего друга, проходило в закрытом режиме.

Оглашение приговора состоялось в присутствии СМИ. В суде сообщили, что гражданска Н. 22 декабря 1981 года рождения, уроженка Карагандинской области, гражданка Республики Казахстан, имеет высшее образование, состоит в браке, имеет на иждивении несовершеннолетних детей, не работает, проживает в Астане, ранее несудима.

«Суд приговорил признать Н. виновной по статье 106 часть 2 пункт 3,4 УК РК (“Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника; с особой жестокостью”) и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. В соответствии со статьей 74 УК РК (“Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей”) отсрочить отбывание наказания сроком на три года», — постановил судья Канат Тобагалиулы.

Сообщается, что приговор не вступил в законную силу.

Ранее в социальных сетях и мессенджерах активно распространялась фотография документа с информацией о том, что жительница Астаны нанесла тяжкий вред здоровью своему молодому человеку. Действия, описанные в документе, не публикуются из этических соображений.

Также в Сети распространялась фотография самой женщины. Позже в столичном суде заявили, что сотрудники органов правосудия не причастны к массовой рассылке фотографий женщины и закрытого постановления суда. Там же и подтвердили, что 24 января районный суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемой сроком на два месяца.