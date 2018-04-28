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07:53 (мск), источник: ДЕЙТА

Горячий фонтан у дома возмущает жителей Владивостока

В субботу, 28 апреля, в районе Бухта Тихая Владивостока возле одного из многоэтажных домов прошел прорыв инженерных коммуникаций. Из-под земли бьет фонтан, сообщает DEITA. RU.

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«У меня возле дома фонтан, а мы без горячей воды сидим уже два дня. И майские праздники, видимо, никто не приедет никаким ремонтом заниматься», — говорит автор видео.

Отметим, пользовали Instagram оптимистично отнеслись к аварии в инженерных сетях. Так, подписчики nnewvl, назвав порыв «бесплатной автомойкой», начали требовать адрес дома, у которого бьет фонтан. Кроме того, местные жители обратили внимание автора видео на то, что, несмотря на майские праздники, аварийные служб работают не зависимо от времени суток и праздников.

Екатерина Лапкина.

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