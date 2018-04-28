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08:04 (мск), источник: Baikal-info.ru

На пожаре в Иркутске спасли женщин и детей

При тушении пожара, который произошёл в многоквартирном доме по ул.

При тушении пожара, который произошёл в многоквартирном доме по ул. Терешковой в Иркутске в начале второго часа ночи 28 апреля 2018 года, были спасены 12 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Уже через минуту после первого звонка о пожаре к горящему дому спешили расчёты двух пожарно-спасательных частей города. «Прибыв по указанному адресу, мы увидели женщин с детьми на двух балконах 8 и 9 этажей. Плотный дым наполнил весь подъезд и уже проник в квартиры через открытые двери. Как правило, хозяева всегда оставляют двери в подъезд открытыми, не осознавая, что дым наполнит их квартиры в считанные минуты», — рассказал начальник караула пожарно-спасательной части № 4 Сергей Логачёв.

Приехал 50-метровый автоколенчатый подъемник, с помощью которого можно спасать людей и ликвидировать огонь на уровне 14 этажа. Однако установить его к дому было невозможно. «Двор дома был плотно заставлен автомобилями, при этом многие жильцы были уже на улице, но оперативно убрать машины никто не мог, да и времени на это уже не оставалось. Стало ясно, что оставшихся в доме людей нужно выводить через плотный дым, — говорит Сергей Логачёв. — Из-за короткого замыкания произошло возгорание в электрощитке на 8 этаже, при этом капающий горящий пластик по шахте привёл к воспламенению электрощитков на нижних этажах, а едкий дым отрезал путь эвакуации».

В дом были направлены два звена газодымозащитной службы и через несколько минут женщины с детьми, благодаря оперативным действиям пожарных, были на улице. Всего из дома вывели 12 человек. Еще 70 человек эвакуировались самостоятельно. В течение 10 минут открытый огонь был ликвидирован, после чего пожарные осмотрели дом, чтобы убедиться — жильё безопасно и люди могут вернуться в свои квартиры.

«Сложность тушения заключалась в том, что доступ к горевшим электрическим щиткам был перекрыт дверью, самовольно установленной жильцами. На её вскрытие потребовалось время. Возможность установить автоколенчатый подъемник для эвакуации людей с балконов верхних этажей также сократил бы время и снизил бы риск для людей, — комментирует пожарный. — Перекрытие подъездных путей, загромождение путей эвакуации, незаконная установка дополнительных дверей в подъезде и даже решетки на окнах — всё это создает проблемы в работе пожарных и риск для спасения».

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