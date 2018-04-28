На пожаре в Иркутске спасли женщин и детей
При тушении пожара, который произошёл в многоквартирном доме по ул.
При тушении пожара, который произошёл в многоквартирном доме по ул.
При тушении пожара, который произошёл в многоквартирном доме по ул. Терешковой в Иркутске в начале второго часа ночи 28 апреля 2018 года, были спасены 12 человек. Об этом сообщает
Уже через минуту после первого звонка о пожаре к горящему дому спешили расчёты двух
В дом были направлены два звена газодымозащитной службы и через несколько минут женщины с детьми, благодаря оперативным действиям пожарных, были на улице. Всего из дома вывели 12 человек. Еще 70 человек эвакуировались самостоятельно. В течение 10 минут открытый огонь был ликвидирован, после чего пожарные осмотрели дом, чтобы убедиться — жильё безопасно и люди могут вернуться в свои квартиры.
«Сложность тушения заключалась в том, что доступ к горевшим электрическим щиткам был перекрыт дверью, самовольно установленной жильцами. На её вскрытие потребовалось время. Возможность установить автоколенчатый подъемник для эвакуации людей с балконов верхних этажей также сократил бы время и снизил бы риск для людей, — комментирует пожарный. — Перекрытие подъездных путей, загромождение путей эвакуации, незаконная установка дополнительных дверей в подъезде и даже решетки на окнах — всё это создает проблемы в работе пожарных и риск для спасения».