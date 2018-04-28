В Гродно эвакуировали 13 человек из-за пожара в подвале пятиэтажки

Информация о пожаре в подвальном помещении пятиэтажного четырехподъездного дома в Гродно по ул. Л. Чайкиной поступила спасателям 27 апреля в 7.20.

«Работники МЧС эвакуировали 13 человек, в том числе троих детей 10−12 лет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии: нарушение правил эксплуатации электросетей, электрооборудования (короткое замыкание проводки) и неосторожное обращение с огнем неустановленного лица», — говорится в сообщении.