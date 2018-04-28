В Омске живодеры застрелили двух беременных лосих

Вчера, 27 апреля, охотинспектор Большеуковского района обнаружил в лесу останки двух лосих. Браконьеры убили их и на месте разделали туши.

Животные оказались беременными, на месте происшествия инспектор обнаружил плаценты, в одной из которых был нерожденный лосенок, в другой — двойня. Убив двух лосих, живодеры лишили жизни еще троих малышей, которые даже не успели родиться.