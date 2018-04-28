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11:31 (мск), источник: СуперОмск

Судебный пристав наживался на арестованном имуществе

Бывший сотрудник службы судебных приставов по Омской области сам оказался подсудимым.

25-летнего экс-судебного пристава признали виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.

Как рассказали в прокуратуре, 27 июня 2016 года судебный пристав, работавший в Советском округе, арестовал имущество должника на сумму 50 тысяч рублей, но забрал арестованное себе.

«Однако, в нарушение должностного регламента, судебный пристав-исполнитель арестованное имущество на реализацию не передал, сведений о совершенных исполнительных действиях в электронную базу данных ФССП России не внес, а похищенным имуществом распорядился по своему усмотрению», — рассказали в прокуратуре.

О преступлении узнала служба безопасности УФССП и пресекла преступную деятельность. Свою вину экс-пристав полностью признал и раскаялся в содеянном.

Суд приговорил его к 1,5 годам лишения свободы. Оказалось, что у пристава имеется неотбытое наказание по другому приговору за корыстное преступление, поэтому в итоге ему было назначено 2 года 4 месяца лишения свободы в колонии общего режима. Украденное им имущество передадут в службу судебных приставов, которые будут решать судьбу.

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