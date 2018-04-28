Судебный пристав наживался на арестованном имуществе

25-летнего экс-судебного пристава признали виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.

Как рассказали в прокуратуре, 27 июня 2016 года судебный пристав, работавший в Советском округе, арестовал имущество должника на сумму 50 тысяч рублей, но забрал арестованное себе.

«Однако, в нарушение должностного регламента, судебный пристав-исполнитель арестованное имущество на реализацию не передал, сведений о совершенных исполнительных действиях в электронную базу данных ФССП России не внес, а похищенным имуществом распорядился по своему усмотрению», — рассказали в прокуратуре.

О преступлении узнала служба безопасности УФССП и пресекла преступную деятельность. Свою вину экс-пристав полностью признал и раскаялся в содеянном.