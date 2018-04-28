Судебный пристав наживался на арестованном имуществе
Бывший сотрудник службы судебных приставов по Омской области сам оказался подсудимым.
Бывший сотрудник службы судебных приставов по Омской области сам оказался подсудимым.
25-летнего
Как рассказали в прокуратуре, 27 июня 2016 года судебный пристав, работавший в Советском округе, арестовал имущество должника на сумму 50 тысяч рублей, но забрал арестованное себе.
«Однако, в нарушение должностного регламента, судебный
О преступлении узнала служба безопасности УФССП и пресекла преступную деятельность. Свою вину
Суд приговорил его к 1,5 годам лишения свободы. Оказалось, что у пристава имеется неотбытое наказание по другому приговору за корыстное преступление, поэтому в итоге ему было назначено 2 года 4 месяца лишения свободы в колонии общего режима. Украденное им имущество передадут в службу судебных приставов, которые будут решать судьбу.