35-летний водитель без прав погиб в аварии в Новосибирске
Управляя иномаркой он врезался в припаркованный автомобиль.
Управляя иномаркой он врезался в припаркованный автомобиль.
Смертельное ДТП произошло 27 апреля поздно вечером. 35-летний мужчина ехал в иномарке по улице Волочаевская в Дзержинском районе Новосибирска. У дома номер 136 врезался в припаркованный «Nissan Diesel».
— В результате ДТП водитель автомобиля «Honda Civic» от полученных травм скончался на месте. Пассажирка автомобиля, 35-летняя жительница Новосибирска, не пострадала. Как установили инспекторы ГИБДД, 35-летний мужчина, находившийся за рулем «Honda Civic», был лишен права управления транспортным средством, — сообщили в
Сейчас по факту аварии проводится проверка. Инспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего. В Дзержинском районе Новосибирска, на перекрестке улиц Фрунзе и Кошурникова накануне произошла еще одна серьезная авария — седан Skoda ударил BMW X5. Передняя часть седана превратилась в груду металлолома. О пострадавших не сообщалось.