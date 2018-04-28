35-летний водитель без прав погиб в аварии в Новосибирске

Смертельное ДТП произошло 27 апреля поздно вечером. 35-летний мужчина ехал в иномарке по улице Волочаевская в Дзержинском районе Новосибирска. У дома номер 136 врезался в припаркованный «Nissan Diesel».

— В результате ДТП водитель автомобиля «Honda Civic» от полученных травм скончался на месте. Пассажирка автомобиля, 35-летняя жительница Новосибирска, не пострадала. Как установили инспекторы ГИБДД, 35-летний мужчина, находившийся за рулем «Honda Civic», был лишен права управления транспортным средством, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.