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09:29 (мск), источник: УралПолит.ру

Перестрелка в центре Екатеринбурга: бизнесмен Олег Елкин убил банкрота Павла Неверова, из-за которого разорился

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апреля, УралПолит.Ru. Стали известны подробности перестрелки в центре уральской столицы, в результате которой погибли двое человек.

Участниками смертельной схватки стали екатеринбургские бизнесмены. В результате стрельбы в ЖК «Бажовский» в Екатеринбурге погибли предприниматель Павел Неверов, который возглавлял компанию «Олми», и основатель этой компании бизнесмен Олег Елкин, пишет «Деловой квартал». Супруга Неверова, Мария, на своем аккаунте в Facebook также сообщила о смерти мужа.

Как отметили в СУ СКР по Свердловской области, между мужчинами был длительный конфликт, который и вылился в трагедию. «Днем 27 апреля в офис частной компании по улице Кузнечная пришел бывший директор другой (сторонней) фирмы, а вслед за ним — бывший собственник этой же фирмы. По данным следствия, между ними ранее возник конфликт: бывший собственник предъявлял претензии экс-директору по поводу того, что из-за ненадлежащего исполнения им своих обязанностей собственник лишился определенного имущества (по сути, был вынужден расплачиваться за него). В ходе конфликта бывший собственник частной (сторонней) компании произвел выстрел в своего оппонента из пистолета, а затем попытался покончить с собой (впоследствии он всё-таки скончался в больнице). Таким образом, согласно полученным данным, между указанными двумя мужчинами был длительный межличностный конфликт», — рассказал официальный представитель свердловского СКР Александр Шульга.

В памяти делового Екатеринбурга Павел Неверов остался как предприниматель с большими амбициями и запросами. Спустя несколько лет от его пышной репутации ничего не осталось. Три года назад разработчик свердловской Стратегии 2020 — бизнесмен Павел Неверов вошел в ТОП-20 крупнейших должников Среднего Урала. Тогда его долги составляли более 300 млн. рублей. Спустя время сумма обязательств выросла более чем в два раза, Неверова одолевали банки-кредиторы. Несостоятельным бизнесмена признали в августе 2016 года, сумма его задолженности составляла почти 625 млн рублей. Спасаясь, он пытался подставить под удар своих бывших партнеров.

Началось с того, что Неверов выкупил компанию «Олми» у братьев Олега и Михаила Елкиных, однако уже через три года самостоятельного руководства Неверов довел компанию до банкротства, а прежних партнеров до суда. Дело в том, что расчет предпринимателя на модернизацию бизнеса путем введения в него новых направлений за счет привлечения крупных кредитов и изменения системы управления — не оправдался. Экономический кризис конца 2014 года, резкое повышение ключевой ставки Центробанком и, как следствие, повышение кредитных ставок по заключенным кредитным договорам, подорвали платежеспособность «Автосоюза» (управляющая организация «Олми» — прим.ред.) и привели к его дефолту.

В результате сразу несколько кредиторов обратились в суды. Неверов был признан банкротом и в его отношении была введена процедура реализации имущества. Параллельно банк обратился в суд с требованием обанкротить предпринимателя Олега Елкина, который выступил поручителем за кредит «Автосоюза».

Сейчас следственные органы, возбудившие уголовное дело по статье «Убийство», разбираются во всех обстоятельствах случившегося.

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Перестрелка в центре Екатеринбурга: бизнесмен Олег Елкин убил банкрота Павла Неверова, из-за которого разорился
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