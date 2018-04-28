Штрафы за поджог травы увеличат вдвое в Новосибирской области

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области запретили разводить костры в лесах. Кроме того с сегодняшнего дня вдвое увеличатся штрафы за поджог травы. Сейчас они составляют от 2 до 4 тысяч рублей для жителей региона; для должностных лиц — от 15 до 30 тысяч и от 30 до 40 тысяч для индивидуальных предпринимателей. Предприятия, сотрудники которых подпалят траву заплатят от 200 до 400 тысяч рублей.

— Люди должны понимать, что несут двойную ответственность за поджог травы. Местные власти со своей стороны усилят предупредительную работу, а пожарно-спасательные гарнизоны мобилизуют все силы, в том числе резервные, на период действия особого противопожарного режима, -сообщил начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.