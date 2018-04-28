Штрафы за поджог травы увеличат вдвое в Новосибирской области
В регионе введен особый противопожарный режим.
В регионе введен особый противопожарный режим.
В Новосибирской области запретили разводить костры в лесах. Кроме того с сегодняшнего дня вдвое увеличатся штрафы за поджог травы. Сейчас они составляют от 2 до 4 тысяч рублей для жителей региона; для должностных лиц — от 15 до 30 тысяч и от 30 до 40 тысяч для индивидуальных предпринимателей. Предприятия, сотрудники которых подпалят траву заплатят от 200 до 400 тысяч рублей.
— Люди должны понимать, что несут двойную ответственность за поджог травы. Местные власти со своей стороны усилят предупредительную работу, а
С начала апреля в регионе зарегистрировали почти 700 палов травы. В районах области дежурят 730 пожарных. На их вооружении более двух сотен спецмашин. Также в МЧС области создан резерв из почти четырех сотен пожарных и и 100 единиц техники.