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09:27 (мск), источник: РИА Новости

Лишь в четырех проверенных новосибирских ТЦ из 160 не нашли нарушений

НОВОСИБИРСК, 28 апр — РИА Новости. Прокуроры в Новосибирской области проверили на соблюдение мер пожарной безопасности 161 торговый центр, кинотеатры и так далее, выявлено 1710 нарушений, их не было только на четырех объектах, сообщил журналистам в субботу начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Новосибирской области Георгий Феофанов.

Источник: РИА Новости

«Всего мы определили для первоочередной проверки 161 объект с массовым пребыванием людей. Из них по 24 проверено соблюдение градостроительного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Выявлено 1710 нарушений законодательства… возбуждено 250 дел об административных правонарушениях. В суды направлено пять заявлений, в которых инициируется запрет деятельности в связи с нарушениями. Не выявлено нарушений лишь на четырех объектах», — сказал прокурор.

По его словам, среди основных нарушений — захламление путей эвакуации, невозможность открыть эвакуационные выходы без ключа или вообще отсутствие таких выходов, а также изменение планировок без документального оформления. В первую очередь отмечалось наличие противопожарных систем, в четырех проверенных объектах такая система находилась в неисправном состоянии, проблемы с автоматической пожарной сигнализации выявили на 12 объектах, добавил прокурор.

Феофанов сообщил, что прокуратура направила в суд заявления, в которых просит временно прекратить работу четырех торговых комплексов в Новосибирске и магазин в Бердске. Прокурор отметил, что ведомство не ставит цель закрыть торговый центр или кинотеатр, а заботится лишь о безопасности их работы.

«В подавляющем большинстве все меры находятся на рассмотрении. Наша задача в первую очередь не просто выявить нарушения, а обеспечить их устранение. На проверенные объекты возложена обязанность устранить нарушения по внесенным представлениям в течение 30 дней», — сказал он, добавив, что в целом руководство всех проверенных объектов с пониманием отнеслось к проверкам и выявленные нарушения уже устраняются.

Ранее управление Генпрокуратуры в СФО сообщило, что в регионах Сибири после 25 марта проверили на соблюдение пожарной безопасности более 4,4 тысячи торговых, развлекательных и спортивных центров, выявлена 21 тысяча нарушений — практически в каждом из них. Массовые проверки пожарной безопасности в России начались после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, который 25 марта унес жизни 60 человек, большинство из которых дети.

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 Лишь в четырех проверенных новосибирских ТЦ из 160 не нашли нарушений
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